Son dakika... İLÇEDE 2'NCİ YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, orman sınırındaki bahçede sabah çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından öğle saatlerinde farklı noktada da yangın başladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, orman sınırındaki bahçede sabah çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından öğle saatlerinde farklı noktada da yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ile yer ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı