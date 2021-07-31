HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan sınırındaki bahçede çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan sınırındaki bahçede çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'ndeki meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alan sınırındaki yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedekilerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini yangında, 15 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI
HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI
HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI
HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Yusuf Güney Düm Tek Tek Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Ecem Güzel Mete Gazoz Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:35:30. #1.16#

title