Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Hatay'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

13.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:02
Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hatay Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma ara verildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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