Hatay'da Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliğine Hassa ilçesindeki kursiyerler yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, kurslar sayesinde okuma yazma imkanı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hassa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okuma yazma seferberliği kapsamında ilçe genelindeki 30 farklı noktada açılan kursta, 30 ile 80 yaş arası 236 kadın okuma yazma öğreniyor.

Çocuklarının oturduğu sıralarda okuryazar olmak için azimle çalışan kadınlara 80 ile 120 saat arasında okuma yazma eğitimi verilecek.

Kursiyerlerden evli ve 6 çocuk annesi 50 yaşındaki Firdos Gök, AA muhabirine, yaklaşık 1 buçuk aydır kursa geldiğini söyledi.

Kursa geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Gök, "Artık harfleri iyice biliyorum. Öğrendiğim için çok mutluyum. Önceleri hiçbir şey bilmiyordum, cahildim. Tek başıma bir yere gidemiyordum. Allah razı olsun. Bir yere giderken eşimizde bizimle gitmek zorunda kalıyordu. Bundan sonra artık kimseye ihtiyaç duymadan istediğimiz yerlere gidebiliriz." dedi.

Evli ve üç çocuk annesi Şenay Ekbiç de geçmişte maddi sıkıntılardan dolayı okula gidemediğini anlattı.

Çocuklarından boşalan sıralara kendilerinin oturduğunu belirten Ekbiç, okuma yazmayı öğrenmede en büyük destekçilerinin çocukları olduğunu kaydetti.

Firdos Karakaya ise kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.