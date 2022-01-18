Hatay'da okullar tatil mi? Hatay Valiliği duyurular... 19 Ocak yarın Hatay'da kar tatili var mı? Engelli ve hamilelere tatil var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Hatay'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Hatay'da kar tatili var mı? İskenderun okullar tatil mi?

HATAY (Haberler.com) - Hatay'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hatay'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Hatay Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı hakkında Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada

"İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim -öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.

Hamile ve engelli kamu kurumu personellerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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