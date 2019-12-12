Hatay'da okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

12.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:06

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 307 iş yeri ve bin 96 araçta arama, 3 bin 180 kişiye de kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde 11 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Çalışmalara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Kaynak: AA