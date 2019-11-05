Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.

05.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:30
Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Antakya-Samandağ çevre yolu eski hastane kavşağında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 S 0763 plakalı öğrenci servisi ile 31 ADA 51 plakalı otomobil çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle içinde öğrencilerin bulunmadığı servis takla attı. Kazada, ölen veya yaralanan olmadı.

Kaynak: AA
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