Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Antakya-Samandağ çevre yolu eski hastane kavşağında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 S 0763 plakalı öğrenci servisi ile 31 ADA 51 plakalı otomobil çarpıştı.
Çapmanın etkisiyle içinde öğrencilerin bulunmadığı servis takla attı. Kazada, ölen veya yaralanan olmadı.