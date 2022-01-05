Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı - Haberler
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Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.

Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

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