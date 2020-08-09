Hatay'da odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde odun deposunda çıkan yangın söndürüldü.
09.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:28
Hatay'ın Hassa ilçesinde odun deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Fevzi Gülle'ye ait odun deposunda yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında odun deposunda hasar oluştu.
Kaynak: AA