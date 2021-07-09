Hatay'da "oda kullanımı" iddiasıyla kavga eden doktorlardan biri için koruma tedbiri
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Hatay'da "oda kullanımı" iddiasıyla kavga eden doktorlardan biri için koruma tedbiri

Hatay'da 'oda kullanımı' iddiasıyla kavga eden doktorlardan biri için koruma tedbiri
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

İskenderun Devlet Hastanesi'nde, muayene odasının kullanımı konusunda kavga ettikleri ileri sürülen doktorlardan biri hakkında koruma tedbiri kararı verildi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde, muayene odasının kullanımı konusunda kavga ettikleri ileri sürülen doktorlardan biri hakkında koruma tedbiri kararı verildi.

Hastanede görevli doktor E.K. ile kavga ettikten sonra savcılığa başvuran kadın meslektaşı N.A.A. koruma kararı talep etti.

İskenderun 1. Aile Mahkemesi, E.K'nin bir ay süreyle N.A.A'ya yönelik "şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına", "konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına", "şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine" ve "iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine" karar verdi.

Birbirlerini darbettikleri öne sürülen doktorlarla ilgili adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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