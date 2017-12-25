Hatay'da Noel Kutlamaları

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.



Ata ve beraberindeki protokol üyeleri, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ve Hristiyan vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı.



Vali Ata, burada yaptığı konuşmada, Hatay'da Hristiyan, Yahudi, Ermeni ve Müslümanların yıllardır kardeşçe yaşadığını vurguladı.



Kentteki bu kardeşlik tablosunun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini belirten Ata, şöyle devam etti:



"Temennimiz bu dostluğumuz, kardeşliğimizin sonsuza dek sürmesidir. İnsanlar nasıl inanmak, ibadet etmek istiyorsa özgürce yaşayıp yerine getirebilmeli. Buna asla bir başkasının baskı yapması söz konusu olmaması gerekir. Tarih boyunca baktığımızda savaşların, dökülen kanların temelinde aslında bu hoşgörüsüzlük yatıyordur. Ama Hatay'da gerçekten kıvanç verici, örnek alınacak bir tablo var. Bu birlikteliğin böyle devam etmesini temenni ediyorum. Tüm Hristiyan kardeşlerimizin bayramını kutluyorum."



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, Hristiyan aleminin bayramını kutladı



Fadi Hurigil ise ziyaretlerinden dolayı Erdal Ata ve beraberindekilere teşekkür etti.



Daha sonra Ata ve Savaş tarafından, bayramlaşmaya katılan Hristiyan vatandaşlara hediye dağıtıldı.



Programa, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, din ve kanaat önderleri ile bazı kurum amirleri katıldı.



Altınözü'nde Noel ayini düzenlendi



Altınözü ilçesine bağlı Sarılar ve Tokaçlı mahallelerindeki Ortodoks kiliselerinde de Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.



Sarılar Mahallesi'ndeki Aya Yorgi Ortodoks Hristiyan Kilisesi'ndeki ayini papaz Cebrail Kuşoğlu, Tokaçlı Mahallesi'ndeki Maria Ana Ortodoks Rum Kilisesindeki ayini ise Musa Papaz yönetti.



Kiliselerin süslendiği ayinlerde ilahiler okundu, mum yakılıp dua edildi.



Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret eden Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da kentte birlik ve beraberlik içerisinde yaşandığını belirterek, tüm Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.



Kilise Papazı Kuşoğlu da dualarının her zaman devlet ve millet için olduğunu ifade ederek, "Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun. Altınözü ilçemizde kardeşliğimizi bozmasın. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.