Hatay'da nitelikli yağma operasyonu
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Hatay'da nitelikli yağma operasyonu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

03.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:40
Hatay'da nitelikli yağma operasyonu

'ın merkez ilçesinde nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Hatay Asayiş Şubesi ekipleri, Narlıca Mahallesi 'ndeki iş yerinde "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde suça karışan şüphelilerin A.Z, Y. Z, M. Z, İ.A. ve Suriye uyruklu U.E.H. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.Z, A.Z. ve İ.A'yı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. "silahla birden fazla kişiyle konutta gece vakti yağma" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Zanlılardan Y.Z. ve U.E.H'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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