Hatay'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekiplerince halat sarkıtılarak kurtarıldı.
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekiplerince halat sarkıtılarak kurtarıldı.
Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bir kadının Asi Nehri'ne düştüğünü görenler itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, nehir kenarındaki otlara tutunup kurtarılmayı bekleyen kadını halat yardımıyla yukarıya çekti.
Fatma O. isimli kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.