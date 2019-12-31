Hatay'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı
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Hatay'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı

Hatay'da Asi Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekiplerince halat sarkıtılarak kurtarıldı.

31.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:11
Hatay'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı

'da Asi Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekiplerince halat sarkıtılarak kurtarıldı.

Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bir kadının Asi Nehri'ne düştüğünü görenler itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, nehir kenarındaki otlara tutunup kurtarılmayı bekleyen kadını halat yardımıyla yukarıya çekti.

Fatma O. isimli kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı
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