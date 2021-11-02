Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu - Haberler
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Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu.

HATAY (AA) - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Asi Nehri'ndeki yaya köprüsü kenarında duran Cemil Şerekioğlu (19), Ö.F.B. ve Y.A. nehre atladı.

Ö.F.B. ve Y.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken arkadaşları Şerekioğlu gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya girerek Şerekioğlu'nu aramaya başladı.

Kısa süre sonra Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi üzüntü yaşadı.

Şerekioğlu'nun cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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