Hatay'da nargile malzemeleri çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da nargile malzemeleri çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da nargile malzemeleri çalan şüpheliler yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinin deposundan 450 bin lira değerinde nargile malzemelerini çalan 4 şüpheli yakalandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinin deposundan 450 bin lira değerinde nargile malzemelerini çalan 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesinde bulunan bir iş yerinin deposundan yaklaşık değeri 450 bin lira olan nargile malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde suç eşyalarını araçlara yüklerken yakalanan A.D., H.H., M.B. ve D.K. gözaltına alındı.

Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title