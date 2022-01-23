Hatay'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Yeniyurt Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

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