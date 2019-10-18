Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

18.10.2019 08:56

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tırın çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre, cezaevi kavşağı mevkisinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tır çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile minibüste bulunan işçiler yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA