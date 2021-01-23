Hatay'da narenciye bahçesinde saklanan cezaevi firarisi yakalandı
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Hatay'da narenciye bahçesinde saklanan cezaevi firarisi yakalandı

23.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:33
Hatay'da narenciye bahçesinde saklanan cezaevi firarisi yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 7 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 7 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının kentteki bir narenciye bahçesinde saklandığı bilgisini alan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla Ş.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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