Hatay'da narenciye bahçesinde saklanan cezaevi firarisi yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 7 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 7 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlının kentteki bir narenciye bahçesinde saklandığı bilgisini alan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla Ş.Ş'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli