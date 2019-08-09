Hatay'da mühimmat deposundaki patlama

09.08.2019 10:24

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaların ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamalar aralıklarla sabaha kadar devam etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, patlamaların ardından soğutma çalışması başlattı.

İlk belirlemelere göre, patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı, deponun bazı bölümleri ve çevredeki binalarda hasar oluştu.

Kaynak: AA