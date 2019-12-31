Hatay'da motosiklette 10 bin 800 uyuşturucu hap bulundu
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Hatay'da motosiklette 10 bin 800 uyuşturucu hap bulundu

Hatay'da motosiklette yapılan aramada 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

31.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:46
Hatay'da motosiklette 10 bin 800 uyuşturucu hap bulundu

'da motosiklette yapılan aramada 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hatay Devlet Hastanesi yakınlarında bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada 10 bin 800 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili sürücü A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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