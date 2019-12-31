Hatay'da motosiklette 10 bin 800 uyuşturucu hap bulundu

31.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:46

Hatay'da motosiklette yapılan aramada 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hatay Devlet Hastanesi yakınlarında bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada 10 bin 800 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili sürücü A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA