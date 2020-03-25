Hatay'da motosikletle uyuşturucu taşıyan şüpheli yakalandı
Reyhanlı ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu taşıyan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
25.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:34
Reyhanlı ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu taşıyan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 118 Sokak'ta Suriye uyruklu H.Ş'nin (32) kullandığı motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Ekipler, motosiklette yaklaşık yarım kilo esrar ele geçirdi.
Şüpheli H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA