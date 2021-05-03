Hatay'da motosikletin direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Hatay'da motosikletin direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Hatay'da motosikletin direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da motosikletin içine giren zehirli engerek yılanı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hatay'da motosikletin içine giren zehirli engerek yılanı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Antakya'da kapalı bir otoparkta bulunan park halindeki motosikletin direksiyon kısmında yılan olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kapalı otoparka gelen itfaiye ekipleri, zehirli engerek olduğu belirlenen yılanı bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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