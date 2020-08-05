Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarını en aza indirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şehrin belli noktalarında denetim yapan ekipler, sürücü belgesi kontrolü yapıp sürücüleri kask takmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, geçen ay içerisinde 3 bin 811 motosikletin kontrol edildiği, eksik evrağı olan 57 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

Kaynak: AA