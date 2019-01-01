Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde motosiklet kullanan kişi direksiyon hakimiyeti kaybederek, yol kenarına savruldu.
Savrulmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA