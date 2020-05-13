Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
13.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:42
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Antakya-Gökçegöz kara yolunda Yılmaz A'nın kullandığı 31 ASS 55 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ahmet Karabiber idaresindeki 31 N 7025 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Karabiber'in cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.
Kaynak: AA