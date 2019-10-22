Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

22.10.2019 10:32
Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tutlubahçe Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlatan Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri C. K, T. K ve M. K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C. K. ve T. K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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