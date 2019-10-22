Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Tutlubahçe Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlatan Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri C. K, T. K ve M. K. isimli şahısları gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C. K. ve T. K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.