Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bölgede 5 farklı noktadaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletleri çalan şüphelilerin D.A. (39), Z.A. (17), F.A. (24) ve H.U. (36) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelileri evlerine düzenlendikleri operasyonla yakaladı.

Evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet bulundu.

Kaynak: AA