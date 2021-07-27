Hatay'da motosiklet çalan 5 kişi yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinden iki adet motosiklet çalan 5 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinden iki adet motosiklet çalan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinden iki adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların A.Ş., H.R., A.C, A.T, M.Y., M.S olduğunu tespit edilerek, şüphelilerden 5'i yakalandı. Ayrıca motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerde hırsızlık suçunu işlemeye yardımcı tornavida, pense, yan keski, 5 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet üçlü hoparlör seti, 1 adet kamera, 2 adet hoparlör, 1 adet ikili kalem seti, 1 adet flash bellek, 14 adet kitap, 1 adet kamera ayağı ele geçirildi.

Şüpheli şahısların çalıntı malzemeleri Nami Veysoğlu İmam Hatip Orta Okulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu isimli kamu kurumlardan çaldıklarını kabul etmeleri üzerine, şüpheli beş şahıs ele geçirilen malzemeler ile birlikte Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı