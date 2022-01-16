Hatay'da motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi

Hatay'da motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi.

Araca el koyan ekipler, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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Hatay'da düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi.

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