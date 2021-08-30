Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
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Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Binadaki işçiler tahliye edilerek, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çevre fabrikalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi... Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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