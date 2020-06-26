Hatay'da mısır tezgahındaki tüpün patlaması sonucu seyyar satıcı yaralandı
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Hatay'da mısır tezgahındaki tüpün patlaması sonucu seyyar satıcı yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde, mısır tezgahındaki piknik tüpünün patlaması sonucu seyyar satıcı yaralandı.

Hatay'da mısır tezgahındaki tüpün patlaması sonucu seyyar satıcı yaralandı
26.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:24

Hatay'ın Payas ilçesinde, mısır tezgahındaki piknik tüpünün patlaması sonucu seyyar satıcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karbeyaz Mahallesi Hasan Yıldırım Caddesi'nde tezgahta mısır satan B.G'nin piknik tüpü bilinmeyen nedenle patladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G'yi Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan B.G'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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