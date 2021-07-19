Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antakya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra Antakya ve İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler fabrikalara yakın alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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