Hatay'da minibüsüyle kaçak sigara sevkiyatı yapan sürücü yakalandı

01.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:04

Hatay'da yolcu minibüsünde iki bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya-Reyhanlı kara yolunda şüphelendikleri yolcu minibüsünü durdurdu.

Araçtaki aramada iki bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Minibüs sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA