Hatay'da minibüsüyle kaçak sigara sevkiyatı yapan sürücü yakalandı
Hatay'da yolcu minibüsünde iki bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Hatay'da yolcu minibüsünde iki bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya-Reyhanlı kara yolunda şüphelendikleri yolcu minibüsünü durdurdu.
Araçtaki aramada iki bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Minibüs sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.