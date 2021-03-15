Hatay'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Havva Çapar hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Havva Çapar hayatını kaybetti.

E.P. idaresindeki 01 EEV 47 plakalı minibüs, Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı Mahallesi kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çapar'a çarptı.

Ağır yaralanan Çapar, 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çapar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş