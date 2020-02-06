Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, Belen-İskenderun seferini yapan sürücüsünün ismi açıklanmayan 31 BB 8505 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülcan Türkmen'e (58) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı.