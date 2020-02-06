Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü
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Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

06.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:16
Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

'ın ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, Belen-İskenderun seferini yapan sürücüsünün ismi açıklanmayan 31 BB 8505 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülcan Türkmen'e (58) çarptı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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