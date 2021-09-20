Ambulansın gidişi

Minibüsün çekiciye bindirilmesi

Kazaya karışan otomobil

Minibüsün gidişi

Kazada hasar gören orta refüj Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

HATAY (AA) – Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.

Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.