Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Ambulansın gidişi Minibüsün çekiciye bindirilmesi Kazaya karışan otomobil Minibüsün gidişi Kazada hasar gören orta refüj Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı HATAY (AA) – Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Ambulansın gidişi

Minibüsün çekiciye bindirilmesi

Kazaya karışan otomobil

Minibüsün gidişi

Kazada hasar gören orta refüj Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

HATAY (AA) – Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.

Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 02:41:35. #1.17#