Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

22.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:54
Hatay'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Altınözü çevre yolunda Cengiz D. yönetimindeki 31 ADC 47 plakalı minibüs, tali yoldan çıkan Cuma Y'nin kullandığı 35 BEB 77 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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