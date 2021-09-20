Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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