Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

17.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:32

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İmdat Atıcı'nın kullandığı 31 Z 5994 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 52 BP 254 plakalı minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Çiloğlan Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Yaralanan İmdat Atıcı ile yanındaki 3 kişi ve minibüs sürücüsü, ambulanslarla Hatay ve Kırıkhan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafik akışının aksadığı yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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