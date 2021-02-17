Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:32
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
İmdat Atıcı'nın kullandığı 31 Z 5994 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 52 BP 254 plakalı minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Çiloğlan Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Yaralanan İmdat Atıcı ile yanındaki 3 kişi ve minibüs sürücüsü, ambulanslarla Hatay ve Kırıkhan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafik akışının aksadığı yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız