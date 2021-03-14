Minibüs devrildi: 3 yaralı
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Minibüs devrildi: 3 yaralı

14.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:30

Hatay'ın Defne ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Filiz Usta yönetimindeki 31 AAD 86 plakalı minibüs, Antakya-Samandağ Yolu Orhanlı mevkisinde yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Selim Usta ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın mazotunun yola dökülmesi üzerine müdahalede bulundu.

Minibüs devrildi: 3 yaralı
Minibüs devrildi: 3 yaralı
Minibüs devrildi: 3 yaralı
Minibüs devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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