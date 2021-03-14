Minibüs devrildi: 3 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Filiz Usta yönetimindeki 31 AAD 86 plakalı minibüs, Antakya-Samandağ Yolu Orhanlı mevkisinde yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Selim Usta ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın mazotunun yola dökülmesi üzerine müdahalede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak