Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
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Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Haberler | Güncel

HATAY'da, jandarma ekiplerinin taşındığı minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkıp, alt geçide düştü.

HATAY'da, jandarma ekiplerinin taşındığı minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkıp, alt geçide düştü. Kazada 3 jandarma, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi. Jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak, demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk

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