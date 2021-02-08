Hatay'da Millet Bahçesi'ne ilk kazma mayısta vurulacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Millet Bahçesi projesinde çalışmaların mayısta başlayacağını belirtti.

Yayman, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi söz verdiği eser için düğmeye basıldığını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da projeyi yakından takip ettiğini aktaran Yayman, "Eski Antakya stadı yerine yapılacak bu güzel eseri TOKİ, Hataylıların hizmetine sunacak. Bu harika park alanı asırlar boyu nesilden nesile aktarılarak hemşerilerimize hizmet verecek. Böylesine eşsiz bir eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu başarabilirdi. Atakaş Hataysporumuz yeni stadımıza taşındığında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşallah ilk kazmayı mayısta vuracağız." ifadelerini kullandı.

Yayman, Millet Bahçesi'nde yürüyüş ve bisiklet yolları, festival ve etnospor alanı, mescit, açık otopark ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını kaydetti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu da konuyu uzun zamandır takip ettiklerini ve sonuca yaklaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu