Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesinde Meryem Ana Yortusu ayin töreni yapıldı.

Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

HATAY - Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesinde Meryem Ana Yortusu ayin töreni yapıldı.

Vakıflı Ermeni Kilisesinde düzenlenen Meryem Ana Yortusuna Samandağ, Antakya ve İskenderun'dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek "hırisi" vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş