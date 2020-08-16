Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" kutlandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşların yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde "Meryem Ana Yortusu" kutlandı.
16.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:58
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşların yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde "Meryem Ana Yortusu" kutlandı.
Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinde yılın bereketli geçmesi için dua edildi.
Salgın kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ayinde, katılımcılara kazanlarda pişirilen buğday ve et karışımı "Hirisi" yemeği ile üzüm ikram edildi.
Ayine çevre ilçelerden gelen Hristiyan vatandaşlar da katıldı.
Kaynak: AA