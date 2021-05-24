Hatay'da MEB'in "Ar-Ge Merkezi"nde arama kurtarma botu geliştirildi
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Hatay'da MEB'in "Ar-Ge Merkezi"nde arama kurtarma botu geliştirildi

Hatay'da MEB'in 'Ar-Ge Merkezi'nde arama kurtarma botu geliştirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen su üstü arama kurtarma botu prototipiyle, kayıp kişinin yerinin hızlı ve güvenli şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen su üstü arama kurtarma botu prototipiyle, kayıp kişinin yerinin hızlı ve güvenli şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında, 180 santimetre boyunda "SAR-KOB" adı verilen arama kurtarma botu geliştirildi.

Drone sistemi ve kablosuz kontrol mekanizması ile desteklenen botla kayıp kişilerin yerinin hızla tespit edilmesi hedefleniyor.

Elektrik-Elektronik Bölümü öğretmenlerinden İlkcan Dolucan, AA muhabirine, okulun Ar-Ge atölyesinde öğrencileriyle su üstü arama kurtarma botu için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.

Öğrencileriyle prototipini geliştirdikleri botun 20 metre su altına inebilen kamerasının bulunduğunu ifade eden Dolucan, çift motor gücüne sahip bota "SAK-ROB" adını verdiklerini kaydetti.

Sonar cihazıyla istenilen sonuçların hızla elde edilebilmesine imkan sağlayan botun otonom drone sistemleriyle de desteklendiğini aktaran Dolucan, bu sayede arama kurtarma ekiplerinin suya girmeden, uzaktan kablosuz kontrol ederek kayıp kişinin yerini hızlı ve güvenli şekilde bulabileceğini anlattı.

Dolucan, amaçlarının suda boğulma ve kayıp vakalarının kısa sürede neticeye kavuşturulması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gerek canlı gerekse cansız kayıp insana en kısa süre içerisinde ulaşabilme çabasındayız. Şu an geldiğimiz aşamada, su altı ve su üstü görüntüleme yapabiliyoruz. Sonar sistemimiz çalışıyor. Halen üzerinde geliştirmekte olduğumuz kısımları var. İyi yönde ilerliyoruz, devamını mutlaka getireceğiz."

"Eylül ayına kadar projeyi tamamlama hedefimiz var"

Projeye ilişkin sürekli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile görüşme halinde olduklarına işaret eden Dolucan, "AFAD'la iş birliği halindeyiz, birlikte tekne üzerine konuşmalar yapıyor, onların amacı ve ihtiyaçlarına uygun tasarlamaya çalışıyoruz. İnşallah eylül ayına kadar projeyi tamamlama hedefimiz var. Seri üretime geçilerek su üstü arama kurtarma botlarını, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hasan Aykan Ördek de geliştirdikleri sistem ile hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Amaçlarının can kayıplarını en aza indirmek olduğuna dikkati çeken Ördek, "Kurtarma teknemizin içerisine haberleşme kartı, su üstü ve altı kamerası, sonar cihazı gibi parçalar ekledik ve şu an gayet iyi çalışıyor. Göletlerde yaptığımız denemelerde güzel sonuçlar aldık." dedi.

Hatay'da MEB'in 'Ar-Ge Merkezi'nde arama kurtarma botu geliştirildi
Hatay'da MEB'in 'Ar-Ge Merkezi'nde arama kurtarma botu geliştirildi
Hatay'da MEB'in 'Ar-Ge Merkezi'nde arama kurtarma botu geliştirildi
Hatay'da MEB'in 'Ar-Ge Merkezi'nde arama kurtarma botu geliştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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