Hatay'da masaj salonlarına operasyon 21 kadın gözaltına alındı
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Hatay'da masaj salonlarına operasyon 21 kadın gözaltına alındı

Hatay'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.

Hatay'da masaj salonlarına operasyon 21 kadın gözaltına alındı
07.06.2020 01:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:14

Hatay'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonlarına operasyon düzenledi. yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığını tespit eden polis

oturum ve çalışma izni bulunmayan ve pasaportlarının süresi geçmiş olan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.

İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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