Hatay'da masaj salonlarına operasyon: 21 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.
07.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:22
Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, oturum ve çalışma izni bulunmayan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.
Kaynak: AA