Hatay'da masaj salonları denetlendi

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde denetlenen masaj salonları ve spa merkezlerinde çalışma ve ikamet izin belgesi olmayan yabancı uyruklu 21 kadın göç idaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, ilçe sağlık ve zabıta görevlilerince İskenderun ve Arsuz ilçelerinde masaj salonları ile spa merkezlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 12 adreste denetim yapıldı. Denetimlerde, 2 iş yerinin kaçak elektrik kullandığı, bazılarının kayıtsız masaj salonları olduğu, adreslerin kaçak olarak kalmak maksadı ile kullanıldığı, yabancı uyruklu 22 şahsın çalıştırıldığı tespit edildi.

Çalışma ve ikamet izin belgesi olmayan 22 kadın hakkında yasal işlem yapıldı. Kadınlardan 21'i göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

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