Hatay'da marketten hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir marketten 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler S.K. ve Y.P'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.