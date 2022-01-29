Hatay'da marketten hırsızlık iddiasına 2 gözaltı - Haberler
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Hatay'da marketten hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

AA, Salim Taş - Güncel
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Hatay'da marketten hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir marketten 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler S.K. ve Y.P'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Sigara, Hatay, Güncel, Haber

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