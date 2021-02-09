Hatay'da mandalina bahçesine ekili Hint keneviri ele geçirildi
09.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:50
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mandalina bahçesinde ekili 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mandalina bahçesinde ekili 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çiğdede Mahallesi'nde bulunan mandalina bahçesi içerisinde Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçeye ekilmiş 58 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, kenevirleri ekenlerin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş